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Снегоход подросток взял без спроса: новые подробности трагедии на базе отдыха в Актобе
Стали известны некоторые подробности о трагедии на базе отдыха в Актобе. Снегоход, на котором 15-летний подросток въехал группу людей, принадлежал его родственнику. Об этом сообщили в департаменте полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Накануне снегоход на огромной скорости слетел с холма и врезался в людей. Одна из отдыхающих, 40-летняя женщина погибла на месте. У неё осталось трое детей.
В больнице остается 49-летний мужчина и четыре ребёнка. Самому маленькому всего полтора года.
"Четверо детей находится в больнице, трое в травматологическом отделении с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей. Один ребёнок в реанимации, ей 16 лет. С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясения головного мозга, ушиб мягких тканей, закрытый перелом правого бедра без смещения", - сообщил главврач Центра охраны материнства и детства Актюбинской области Ербол Джапахов.
По факту ЧП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК. Как выяснилось, снегоход принадлежит родственнику подростка, который совершил наезд. Парень взял транспорт без спроса и на нём уехал на базу.
Соблюдалась ли на базе техника безопасности? Имеется ли для снегоходов отдельная трасса? Эти вопросы пока остались без ответа. После случившегося в администрации базы сообщили, что снегоходы для катания они не предоставляют.
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