Смертельный ожог: таз с кипятком опрокинула сестра на трёхлетнюю девочку в Экибастузе

Трёхлетний ребёнок погиб после ожога кипятком в Экибастузе. Таз с горячей водой на девочку нечаянно опрокинула старшая сестра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

За помощью к врачам семья обратилась, когда было уже поздно. Ожоги ребёнок получил днём, а в службу 103 об этом сообщили только ночью. Медики прибыли на место через шесть минут, но помочь не смогли.

"По приезде констатирована биологическая смерть. Термический ожог кипятком спины, обеих нижних конечностей, паховой области, ягодичной области 2-3 степени, площадь ожога - 40% тела", - сообщили в Управлении здравоохранения Павлодарской области.

Со слов мамы ребёнка, её девятилетняя дочь решила помочь искупать трёхлетнюю младшую сестру и случайно опрокинула таз с кипятком. Днём дети находились под присмотром бабушки и дедушки, мать узнала об ожогах только вечером. Скорую вызвали, когда с момента получения ожога прошло 12 часов.

Медики призывают родителей в таких случаях сразу же обращаться за медицинской помощью.

"Если ожог получен кипятком, до приезда бригады скорой помощи охлаждать его следует холодной проточной водой или обернув пораженную часть тела полотенцами, смоченными холодной водой", - сказал врач-комбустиолог Кахарман Баймуратов.

С начала года с ожогами в Павлодарскую детскую областную больницу попали 537 детей.