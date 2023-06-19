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Смертельное ДТП произошло близ БАКАД: погибли три человека
Смертельное ДТП произошло при въезде на новую Большую алматинскую кольцевую автодорогу (БАКАД), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
По данным департамента полиции Алматинской области, 18 июня около 10:00 водитель автомашины "KIA" 1994 года рождения, следуя по автодороге "Алматы-Кокпек-Коктал" на 21 километре, не справившись с рулевым управлением, выехал на дорогу ведущую на БАКАД. После чего допустил наезд на стоявшего пешехода 1972 года рождения. Далее авто столкнулось со стоящей на обочине поливального грузового автомобиля "ЗиЛ".
"В результате ДТП пешеход, а также пассажир "KIA" 1981 года рождения скончались на месте. Водитель авто с множественными телесными повреждениями был госпитализирован в больницу, где не приходя в сознание скончался. Также с телесными повреждениями была госпитализирована еще одна пассажирка указанного автотранспорта в больницу Алматы", - сообщили в пресс-службу ДП Алматинской области.
Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Талгарского района по статье 345 части 4 УК РК. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок направленные для объективного исследования всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия.
16 июня официально открыто движение по Большой алматинской кольцевой автомобильной дороге.
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