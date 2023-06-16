По БАКАД официально запустили автомобильное движение

Фото: inform.kz

Официально открыто движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК

В пятницу, 16 июня, состоялась официальная церемония запуска транспортного движения по долгожданной дороге.

БАКАД является первым концессионным проектом в истории Казахстана. Строительство данной дороги началось три года назад на основе турецко-корейского консорциума. По плану проект должен был завершиться в 2024 году. Однако, ввиду проведения полномасштабных и интенсивных работ, Концессионеру удалось осуществить реализацию проекта с опережением.

На встрече председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин рассказал об удобстве и преимуществах БАКАД. По его словам, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога позволит снизить заторы на улицах мегаполиса и пригородов, также, улучшить экологическую обстановку. Помимо того, дорога позволит сократить транспортный поток в городе Алматы за счет освобождения основных магистралей и улучшения пропускной способности дорожной сети.

"Сегодня исторический день для нашей страны. БАКАД – это крупнейший в Центральной Азии инфраструктурный проект. Стоит отметить, что Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога создана во благо народа. Кроме того, данный проект будет способствовать свободному передвижению жителей мегаполиса и местного населения", - отметил Абдуллин.

Согласно механизму концессии, дорога была построена за счет собственных средств инвестора. Теперь он в течение 16 лет будет на гарантии. Стоит отметить, что расстояние в 66 километров можно будет преодолеть всего за полчаса. За новую дорогу свою благодарность выразили водители с многолетним стажем.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул, что новая дорога увеличит инвестиционный и туристический потенциал региона.

"Значимость БАКАД для Алматинской области переоценить очень сложно. Автодорога должна стать ключевым звеном в транзитном коридоре Западный Китай – Западная Европа, который придаст импульс экономическому развитию всего региона. Открытие автодороги даст возможность снизить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть как самого г.Алматы, так и пригородной зоны", - сказал Султангазиев.

По словам акима города Алматы, БАКАД является основой транспортного каркаса Алматинской агломерации.

Открытие БАКАД снизит загруженность дорог города Алматы в среднем на 20% за счет предотвращения въезда транзитного транспорта на территорию города Алматы. Это улучшит экологическое состояние города.