Слёт волонтеров прошёл в Алматы

Десятки добровольцев собрались вместе, чтобы пообщаться, обменяться опытом и просто хорошо провести время, передаёт BaigeNews.kz.

На слёте добровольцев у кинотеатра "Сары-Арка" собрались представители таких движений, как Лига волонтеров Алматы, Lider.kz, Ассамблея жастары и многих других.

Волонтёры со стажем рассказали своей работе молодой смене.

В числе спикеров были председатель общенационального движения волонтеров и общественного фонда BIZ BIRGEMIZ QAZAQSTAN Перизат Кайраткызы, исполнительный директор благотворительного фонда DAULETTEN Алибек Кайратулы, руководитель волнтерского движения по поиску пропавших людей Lider.kz Дильмира Блац и многие другие.

Фото: Самат Хусаинов/vecher.kz

Участники слёта отметили, что волонтерское движение набирает обороты не только в Алматы, но и во всем Казахстане. Людей с большими сердцами, готовых делать добро безвозмездно, всегда поддерживает Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сегодня только в Алматы насчитывается 50 тысяч добровольцев, в этой сфере работает более 30 крупных организаций. Помогают они всем, кто нуждается. Говорят об этом и цифры.

Так, только в этом году около десяти тысяч малоимущих семей в Алматы получили помощь от волонтёров, также они позаботились о 350 сиротах и более 800 пожилых людях. Не оставили без внимания и жителей других регионов Казахстана, ведь любой волонтер знает, что чужой беды не бывает. Так, например, пострадавшим от пожара в области Абай передали более пяти тонн гуманитарной помощи, еще более 50 тонн отправили в Турцию, чтобы помочь людям как можно быстрее оправиться от последствий землетрясения.

"Алматинцы — это люди с большим сердцем. Многие не могут пройти мимо чужой беды, — говорит директор Государственного фонда развития молодежной политики Багдат Анарбаева. — Волонтером может сегодня стать любой человек. У нас есть добровольцы от 12 лет и до пенсионного возраста. Неважно, сколько тебе лет, главное – иметь большое сердце и желание помочь ближнему".

На слете в основном собрались молодые люди, которые с интересом внимали опыту старших коллег.

"Я занимаюсь волонтерством не только потому, что не могу пройти мимо чужой беды, для меня это еще и отличная практика. Я будущий врач, и мы вместе с друзьями часто участвуем в разных спортивных состязаниях как медбригада, оказываем первую помощь, — рассказывает 19-летняя студентка Асем Газез. — Благодаря этому я не только получаю ценный опыт, который точно пригодится мне в будущем, но и активно участвую в общественной жизни города, нашла новых друзей. Всё благодаря волонтерству".

В свою очередь, более опытный доброволец Аскар Азамат поделился мнением, что многие из нас начинают помогать людям безвозмездно еще в детстве, но не всегда задумываются, что это и есть волонтерство.

"Например, я в школьные годы занимался с отстающими учениками, подтягивал их по разным предметам. Думаю, так делали многие, — говорит молодой человек. — В студенчестве также активно участвовал в добровольческих инциативах. Прежде всего в экологических акциях, помогал зоозащитникам. Сегодня тоже продолжаю волонтерскую работу. Мама меня с детства учила, что ближнему надо помогать".

Фото: Самат Хусаинов/vecher.kz

Может показаться, что в добровольческих организациях состоят исключительно молодые люди, но это не так. На самом деле, возрастных ограничений нет, ведь помогать можно по-разному. Однако есть сферы, где прежде, чем стать волонтером, нужно обязательно пройти обучение. Например, для того, чтобы помогать пожарным, спасателям или поисковикам. Об этом также говорили в рамках слета. Вчастности, опытом поделилась координатор движения Lider.kz Дильмира Блац.

"В нашей работе необходимо уметь хорошо ориентироваться на местности, уметь оказывать первую медпомощь, иметь навыки спасателя и психолога, — объяснила волонтер. — В моей команде по Алматы и Алматинской области более 100 волонтеров, 50 из них — профессионально обученные поисковики в возрасте от 25 лет и старше. Есть молодое крыло, ребята занимаются информационной работой, опросом, развозкой продуктовых наборов".

По всему Казахстану в альянсе команд Lider.kz порядка пяти тысяч человек.

Между тем, чтобы не замерзнуть, внимая опыту спикеров, молодые волонтёры угощались горячим чаем и кофе.

Кроме того, для всех собравшихся состоялся концерт, который превратил слет в праздник. На сцене под открытым небом выступили звезды казахстанской эстрады. В их числе группа "Музарт Life", Інжу Әнуарбек, Абай Бегей, Лара Рысбай и многие другие.