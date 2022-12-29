Слой черной пыли круглый год покрывает микрорайон Караганды

Фото: кадр из сюжета КТК

В Караганде жители окраины задыхаются от угольной пыли. В микрорайоне расположен один из крупнейших в регионе угольных тупиков. Госинспекторы проводили проверки, однако ситуация после штрафов не меняется, уверяют горожане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Угольные компании, которых, наверное, штук 10-15 находится. И вот эти грузовые машины туда-сюда. Пыль, грязь. У них работают дробилки-грохота. Снег черный, у меня дочка приходит из школы, и мы ее отмыть не можем", - рассказал Евгений Медведев.

Карагандинцы с окраины только мечтают о белом снеге и морозной свежести. Так же как летом о зеленом пейзаже. Вся округа круглый год покрыта толстым слоем черной пыли. Все из-за того, что там расположен железнодорожный тупик, где идет распределение угля. Груженые грузовики развозят пыль по микрорайону с двухтысячным населением.

Летом департамент экологии проводил проверку и выявил нарушения. Компания выплатила штраф, правда, всего 30 тысяч тенге. И вот теперь чиновники обещают проверить тупик снова, но уже грозят приостановлением работы.