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кадр из сюжета КТК Сегодня, 01:34
148
Сегодня, 01:34
148
Фото: кадр из сюжета КТК

Слой черной пыли круглый год покрывает микрорайон Караганды

В Караганде жители окраины задыхаются от угольной пыли. В микрорайоне расположен один из крупнейших в регионе угольных тупиков. Госинспекторы проводили проверки, однако ситуация после штрафов не меняется, уверяют горожане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Угольные компании, которых, наверное, штук 10-15 находится. И вот эти грузовые машины туда-сюда. Пыль, грязь. У них работают дробилки-грохота. Снег черный, у меня дочка приходит из школы, и мы ее отмыть не можем", - рассказал Евгений Медведев.

Карагандинцы с окраины только мечтают о белом снеге и морозной свежести. Так же как летом о зеленом пейзаже. Вся округа круглый год покрыта толстым слоем черной пыли. Все из-за того, что там расположен железнодорожный тупик, где идет распределение угля. Груженые грузовики развозят пыль по микрорайону с двухтысячным населением.

Летом департамент экологии проводил проверку и выявил нарушения. Компания выплатила штраф, правда, всего 30 тысяч тенге. И вот теперь чиновники обещают проверить тупик снова, но уже грозят приостановлением работы.

"Срок предписания истекает 31 декабря. Как только он истечет, департаментом будет оформлена внеплановая проверка. И будет перепроверено, действительно ли предприятия устранили данные нарушения", - прокомментировал зам. руководителя департамента экологии Карагандинской области Дархан Есжанов.

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#смог #шахта #экология
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:34
148
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