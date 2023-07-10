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  • "Сливы" вопросов ЕНТ в Telegram-каналах прокомментировали в НЦТ
pxhere.com Сегодня, 16:35
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Сегодня, 16:35
372
Фото: pxhere.com

"Сливы" вопросов ЕНТ в Telegram-каналах прокомментировали в НЦТ

Национальный центр тестирования выявил Тelegram-каналы, незаконнно публикующие вопросы ЕНТ. Какие меры приняли для пресечения таких практик, рассказал директор НЦТ Руслан Емелбаев, передаёт BaigeNews.kz.

По словам главы Центра, во время ЕНТ зафиксированы случаи использования абитуриентами смартфонов для получения незаконной помощи с вопросами тестирования. Факты обнаружены через сообщения в мессенджерах. Опубликованные вопросы исключили из ЕНТ, а результаты абитуриентов, которые распространили информацию, аннулировали. 

"У нас есть ещё Telegram-каналы, которые называются "сливы". Это очень популярный термин среди абитуриентов. По "слив" каналам в этом и в прошлом году проделана огромная работа. Результат налицо. Но есть некоторые каналы, которые публикуют вопросы пробного ЕНТ или вопросы, не имеющие отношения к основному ЕНТ, просто, чтобы набрать аудиторию. Были каналы, у которых количество подписчиков доходило до 70 тысяч. Мы с этими каналами работали. Даже передали их компетентным органам, которые будут с этим разбираться", - сказал Руслан Емелбаев. 

Он отметил, что всего в ходе основного ЕНТ использовано более 30 тысяч уникальных вопросов.

"Были абитуриенты, которые сфотографировали и передали эти вопросы своим знакомым. Вообще распространение вопросов ЕНТ, вынос материалов запрещены. Каналы, опубликовавшие эти вопросы, или те, которые вводили в заблуждение абитуриентов, говоря, что это вопросы настоящего ЕНТ, с ними проведена работа. Даже некоторые каналы были закрыты. Некоторые полностью удалили материалы, которые они опубликовали по ошибке", - добавил директор НЦТ.
Ранее глава ведомства сообщил, что более 700 абитуриентов нарушили правила тестирования на основном ЕНТ-2023.
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Журналист
Сегодня, 16:35
372
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