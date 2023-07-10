Скрытые камеры и микронаушники: с ЕНТ из-за шпаргалок выгнали более 700 абитуриентов

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Более 700 абитуриентов нарушили правила тестирования на основном ЕНТ-2023 в Казахстане. Об этом заявил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт Baigenews.kz.

По его словам, из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов возможности сдать ЕНТ лишились 402 человека. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалили 312 абитуриентов. Их результаты также аннулированы. У некоторых изъяли скрытые камеры, микронаушники, смартфоны и другие запрещённые предметы.

Помимо этого, в Национальном центре тестирования до 31 октября 2023 года будут анализировать все видеозаписи. Если выявятся факты использования запрещённых предметов, результаты тестирования аннулируют, вплоть до отмены решения о присуждении гранта. Такая норма применяется с 2020 года. Тогда после просмотра видеозаписей отменили результаты 152 тестируемых, в 2021 году на шпаргалках попались 52 человека, в 2022 году – 217 человек.

Ранее сообщалось, что в этом году 162 тысячи абитуриентов сдали основное ЕНТ. Проходной балл набрали 83 процента школьников. При этом средний балл составил 73.