На сколько в среднем в Казахстане сдали ЕНТ

Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

162 тысячи абитуриентов сдали основное Единое национальное тестирование в Казахстане. Проходной балл набрали 83 процента школьников. При этом средний ЕНТ составил 73. Об этом сообщил вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт Baigenews.kz.

В этом году все абитуриенты могли сдать основное ЕНТ два раза и по их итогам участвовать в конкурсе присуждения грантов со своим лучшим результатом. Всего казахстанские абитуриенты в этом году сдали ЕНТ 291 тысячу раз.

Из них около 75,16 процента выпускников прошли тестирование на казахском языке, 24,74 процента – на русском, 0,1 процента – на английском.

"По итогам тестирования пороговый балл набрали около 135 тысяч абитуриентов, что составляет порядка 83 процентов от общего количества участников. Данный показатель увеличился на 16 процентов по сравнению с прошлогодним результатом (в 2022 году – 67 процентов). Средний балл ЕНТ составил 73 балла, что на семь баллов выше предыдущего года (в 2022 году – 66 баллов). Пять человек показали наивысший результат, набрав 137 баллов. 2 868 поступающих набрали свыше 120 баллов", - отметил Куаныш Ергалиев.

Тестирование проводилось по пяти предметам: трём обязательным и двум профильным. Количество тестовых заданий - 120, из них по истории Казахстана – 20, по математической грамотности – 15, по грамотности чтения – 15 и по двум профильным предметам - по 35 заданий. Продолжительность тестирования составила четыре часа (240 минут). Также сохранилось дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями. В этом году с ООП участие в ЕНТ приняли 478 абитуриентов.