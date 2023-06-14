Скопление автомобилей на границе Казахстана с Россией прокомментировал КНБ

Фото: ritmeurasia.org

На казахстанско-российской границе скопились автомобили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности.

Очереди из транспортных средств наблюдаются на пунктах пропуска "Кайрак" (РК) – "Бугристое" (РФ), "Сырым" (РК) – "Маштаково" (РФ)), казахстанско-кыргызской границы (пункты пропуска "Карасу" (РК) – "Ак-Тилек" (КР)) и казахстанско-узбекской границы (пункты пропуска "Жибек жолы" (РК) – "Гишт-Куприк" (РУз), "Казыгурт" (РК) – "Ташкент" (РУз), "Атамекен" (РК) – "Гулистан" (РУз)).

"Основными причинами явились: частичная реконструкция пунктов пропуска на указанных направлениях, сезонное увеличение въездного грузопотока в период транспортировки плодоовощной продукции, наращивание транзитного потенциала транспортными организациями, традиционное повышение пассажиропотока в туристический сезон", - сообщили в КНБ.

Вместе с тем пограничная служба сообщает, что казахстанские пункты пропуска функционируют в круглосуточном режиме.