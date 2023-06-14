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  • Скопление автомобилей на границе Казахстана с Россией прокомментировал КНБ
ritmeurasia.org Сегодня, 17:40
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Сегодня, 17:40
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Фото: ritmeurasia.org

Скопление автомобилей на границе Казахстана с Россией прокомментировал КНБ

На казахстанско-российской границе скопились автомобили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности. 

Очереди из транспортных средств наблюдаются на пунктах пропуска "Кайрак" (РК) – "Бугристое" (РФ), "Сырым" (РК) – "Маштаково" (РФ)), казахстанско-кыргызской границы (пункты пропуска "Карасу" (РК) – "Ак-Тилек" (КР)) и казахстанско-узбекской границы (пункты пропуска "Жибек жолы" (РК) – "Гишт-Куприк" (РУз), "Казыгурт" (РК) – "Ташкент" (РУз), "Атамекен" (РК) – "Гулистан" (РУз)).

"Основными причинами явились: частичная реконструкция пунктов пропуска на указанных направлениях, сезонное увеличение въездного грузопотока в период транспортировки плодоовощной продукции, наращивание транзитного потенциала транспортными организациями, традиционное повышение пассажиропотока в туристический сезон", - сообщили в КНБ.

Вместе с тем пограничная служба сообщает, что казахстанские пункты пропуска функционируют в круглосуточном режиме.

"Принимаются меры по сокращению скопления лиц и транспорта путем применения современных и автоматизированных систем досмотра транспортных средств и проверки документов у лиц, следующих через границу. Водителям транспортных средств рекомендуется скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации", - отметили в ведомстве.

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Сегодня, 17:40
279
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