Скончался первый председатель Сената Парламента РК Байгелди Омирбек

Сегодня в Астане скончался видный государственный и политический деятель Байгелди Омирбек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сенат Парламента Казахстана.

Байгелди Омирбек является первым Председателем Сената Парламента Республики Казахстан (1996-1999 г.г.).



Байгелди Омирбек родился в 1939 году в с. Кзыл-Октябрь Джамбулской области (КазССР). Начинал свой трудовой путь рабочим колхоза Кзыл-Октябрь Джамбулского района Джамбулской области. В 1990-е годы был Председателем Джамбулского облисполкома, главой Жамбылской областной администрации, Советником Президента Республики Казахстан.



Был депутатом Сената Парламента Республики Казахстан первого, второго, третьего и четвертого созывов. Проработал в Сенате Парламента более 16 лет.