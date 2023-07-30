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  • В Турции автобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик. Погибли два человека
haberglobal.com.tr Сегодня, 14:35
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Сегодня, 14:35
285
Фото: haberglobal.com.tr

В Турции автобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик. Погибли два человека

Микроавтобус, перевозивший туристов из Казахстана, столкнулся с грузовиком у города Аланья в турецкой курортной провинции Анталья. Погибли 2 человека, в том числе гид, гражданин Украины, 12 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
 
Как сообщает турецкий телеканал Haber Global, по версии полиции, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который врезался в стоявший на перекрестке грузовик.
 
На место аварии были направлены скорые, пострадавшим оказана помощь. Люди доставлены в больницы Аланьи и Манавгата. Шестеро из них получили серьёзные травмы.
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Сегодня, 14:35
285
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