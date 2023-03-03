Сколько займов выдано по программе "7-20-25" в Казахстане

Фото: Иллюстративное фото

В Нацбанке сообщили о количестве займов, выданных по программе "7-20-25", передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках реализации программы по состоянию на 2 марта выдано 66 865 займов на сумму 894,9 миллиарда тенге", - говорится в официальном сообщении на сайте банка.

Активнее всего программой пользуются в Астане, там выдано 23 770 кредитов на сумму 370,7 миллиарда тенге.

В Алматы льготной программой воспользовались 13 285 заёмщиков. Они получили кредиты на жильё на сумму 203,7 миллиарда тенге.

В Шымкенте показатели скромнее - выдано 5109 займов на 62,1 миллиарда тенге.

Ранее сообщалось о том, что в начале февраля банки не возобновили приём заявок по ипотеке "7-20-25", сославшись на отсутствие финансирования и большое количество ранее принятых документов.