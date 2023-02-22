Почему банки не принимают заявки по "7-20-25"

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В начале февраля банки не возобновили приём заявок по ипотеке "7-20-25", сославшись на отсутствие финансирования и большое количество ранее принятых заявок, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz. Портал опубликовал ответ оператора программы АО "Казахстанский фонд устойчивости" по этому вопросу.

"На 2023 год лимит финансирования по программе "7-20-25" составляет 100 миллиардов тенге. КФУ утверждает банкам лимиты поквартально. В данный момент банки работают в рамках лимита первого квартала — это 25 миллиардов тенге. Они не могут бесконтрольно принимать новые заявки, так как уже приблизились к лимиту первого квартала. Сейчас БВУ обрабатывают и выдают кредиты по ранее принятым заявкам", — сообщила менеджер Службы внешних коммуникаций КФУ Айбар Олжаев.

В Фонде отметили, что информацию о следующем приёме заявок по "7-20-25" предоставляют только банки. Некоторые из них принимают предварительные заявки, которые действуют 30-45 дней, но они не гарантируют получение кредита. Олжаев подчеркнул, что государство не выделяет банкам деньги по "7-20-25".