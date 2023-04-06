Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат"

Фото: ФК "Кайрат"

После ареста и оглашения приговора бизнесмену Кайрату Боранбаеву, бессменному председателю наблюдательного совета футбольного клуба "Кайрат", многих болельщиков волновала судьба любимого клуба. Напомним, Боранбаев возглавлял "жёлто-чёрных" с 2012 года.

Однако 31 марта предпринимателя признали виновным в хищениях и назначили ему восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фанаты клуба интересовались судьбой "Кайрата" даже у главы города - Ерболат Досаев сообщил им, что клуб могут передать в собственность Алматы:

"По клубу "Кайрат" - посмотрим. Он находится в частной собственности. Мы ждём решения суда. Когда перейдёт в собственность города, тогда и рассмотрим вопрос оказания помощи клубу. В собственность города клуб пока не перешёл. После перехода в собственность - будет оказана помощь", - сказал Досаев на встрече с жителями города в октябре прошлого года.

Прошло полгода, но ситуация не изменилась. Редакция BaigeNews.kz обратилась с официальным запросом в управление спорта Алматы. В ответ нам сообщили, что акимат не имеет долей в ФК "Кайрат", а передача футбольного клуба в городскую собственность не планируется.

А также сообщили, что финансирование футбола в Алматы осуществляется в рамках государственных закупок. Конкурс на 2023 в текущий момент открыт, сумма финансирования пока неизвестна.

Редакция также обратилась за комментарием по поводу возможной передачи клуба в акимат непосредственно в пресс-службу "Кайрата". Однако сами "Кайратовцы" пока не знают, каких изменений в руководстве клуба им ждать в будущем.

"Информации нет. Клуб работает в штатном режиме. Основная команда готовится к ближайшему матчу чемпионата", - сообщил пресс-аташе футбольного клуба Арман Джаксыгулов.

Редакция BaigeNews.kz будет следить за развитием событий.