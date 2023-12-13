Сколько школ построили в Казахстане на деньги коррупционеров

62 школы построили в Казахстане на средства, изъятые у коррупционеров. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Более 150 миллиардов тенге поступило на спецсчет. Деньги выделены на строительство 62 школ. Средства были направлены в различные регионы в зависимости от запросов. Не все средства были потрачены, было выделено около 90 млрд тенге, есть еще 60 миллиардов тенге", - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.