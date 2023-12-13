Дополнительные меры по развитию ГЧП предложил принять депутат

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов в депутатском запросе, адресованном премьер-министру Алихану Смаилову, предложил принять дополнительные меры по развитию ГЧП, передаёт BaigeNews.kz.

"В целом назрела необходимость в разработке нескольких программных ГЧП: по ремонту автомобильных дорог, по строительству школ и общежитий, социального жилья и другой инфраструктуры. Необходимые средства для этих программных ГЧП уже имеются в бюджете – нужно перераспределение", - сказал депутат на пленарном заседании Мажилиса.

Он обратил внимание на серьёзные недоработки правительства по обучению чиновников расчётам эффективности применения ГЧП.

"По обращениям местных и иностранных инвесторов наблюдаются случаи отказа или пересмотра в одностороннем порядке условий ГЧП со стороны государственных органов. Такая бессистемная работа влечёт за собой снижения инвестиционной привлекательности Казахстана в целом", - считает депутат.

Магеррам Магеррамов, обращаясь к премьер-министру Алихану Смаилову, указал на необходимость провести совещание по развитию ГЧП и принять в работу рекомендации.