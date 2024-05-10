Сколько книг прочитывает казахстанская молодёжь за год
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
О популярной среди казахстанской молодёжи литературе рассказали с Минкультуры и информации, передаёт BaigeNews.kz.
По показателям информационной системы библиотеки КазНЭБ, наиболее активными читателями является молодежь - 51%, 27% - составляют профессорско-преподавательский состав, госслужащие и специалисты по разным отраслям.
Самой запрашиваемой литературой является отраслевая литература (философия, медицина, математика, искусство) – 69%, художественная литература – 31%.
Литературу по медицине запрашивали 23 059 читателей, психологии – 6 918, религии – 2 305, географии 12 105.
Художественная литература также пользуется спросом среди читательской аудитории библиотеки.
Запросы по жанрам художественной литературы распределились следующим образом: романы – 33%, детективы – 19%, историческая беллетристика – 15%, фэнтези – 13%, приключенческая – 12%, детская – 8%.
Согласно данным электронной библиотеки (КазНЭБ) в первом квартале книги скачивали и просматривали 1 331 503 раза, периодические издания - 178 623, авторефераты и диссертации - 81 524, аудио-видео документы - 24 492.
Пользователи КазНЭБ из 102 стран мира.
"В среднем, казахстанская молодёжь прочитывает 10-12 книг в год. В числе любимых - произведения детских писателей ХХ века и современности. Большинство респондентов из числа молодёжи считает, что чтение в их жизни – часть учебы - 55%, воспринимают чтение как обязанность 5%, для 40% - это полезное (любимое) времяпрепровождение", - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.