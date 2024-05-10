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Сколько книг прочитывает казахстанская молодёжь за год

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baigenews.kz Сегодня, 20:46
Сегодня, 20:46
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Фото: baigenews.kz

О популярной среди казахстанской молодёжи литературе рассказали с Минкультуры и информации, передаёт BaigeNews.kz.

По показателям информационной системы библиотеки КазНЭБ, наиболее активными читателями является молодежь - 51%, 27% - составляют профессорско-преподавательский состав, госслужащие и специалисты по разным отраслям.   

Самой запрашиваемой литературой является отраслевая литература (философия, медицина, математика, искусство) – 69%, художественная литература – 31%. 

Литературу по медицине запрашивали 23 059 читателей, психологии – 6 918, религии – 2 305, географии 12 105.

Художественная литература также пользуется спросом среди читательской аудитории библиотеки. 

Запросы по жанрам художественной литературы распределились следующим образом: романы – 33%, детективы – 19%, историческая беллетристика – 15%, фэнтези – 13%, приключенческая – 12%, детская – 8%. 

Согласно данным электронной библиотеки (КазНЭБ) в первом квартале книги скачивали и просматривали 1 331 503 раза, периодические издания - 178 623, авторефераты и диссертации - 81 524, аудио-видео документы - 24 492.

Пользователи КазНЭБ из 102 стран мира.

"В среднем, казахстанская молодёжь прочитывает 10-12 книг в год. В числе любимых - произведения детских писателей ХХ века и современности. Большинство респондентов из числа молодёжи считает, что чтение в их жизни – часть учебы - 55%, воспринимают чтение как обязанность 5%, для 40% - это полезное (любимое) времяпрепровождение", - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.

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