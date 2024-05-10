Сколько книг прочитывает казахстанская молодёжь за год

О популярной среди казахстанской молодёжи литературе рассказали с Минкультуры и информации, передаёт BaigeNews.kz.

По показателям информационной системы библиотеки КазНЭБ, наиболее активными читателями является молодежь - 51%, 27% - составляют профессорско-преподавательский состав, госслужащие и специалисты по разным отраслям.

Самой запрашиваемой литературой является отраслевая литература (философия, медицина, математика, искусство) – 69%, художественная литература – 31%.

Литературу по медицине запрашивали 23 059 читателей, психологии – 6 918, религии – 2 305, географии 12 105.

Художественная литература также пользуется спросом среди читательской аудитории библиотеки.

Запросы по жанрам художественной литературы распределились следующим образом: романы – 33%, детективы – 19%, историческая беллетристика – 15%, фэнтези – 13%, приключенческая – 12%, детская – 8%.

Согласно данным электронной библиотеки (КазНЭБ) в первом квартале книги скачивали и просматривали 1 331 503 раза, периодические издания - 178 623, авторефераты и диссертации - 81 524, аудио-видео документы - 24 492.

Пользователи КазНЭБ из 102 стран мира.