Сколько казахстанцев переселились с юга на север страны в 2022 году

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О ходе программы переселения населения из южных регионов в северные рассказали в министерстве труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.kz.

В 2022 году в рамках реализации национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" (далее – Нацпроект) из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы Казахстана добровольно переселились 7 923 человека, в том числе 1 320 кандасов и 6 603 переселенца. Всем переселившимся оказана государственная поддержка.

Как отметили в Минтруда, в рамках Нацпроекта переселенцам предоставляются:

Субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи; Ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населённого пункта; Направление на краткосрочное профессиональное обучение; Содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы.

Из числа переселившихся в 2022 году трудоспособными являются 3 652 человека, 2 811 из них трудоустроены на постоянную работу. Единовременные субсидии выплачены 7 622 участникам, а 5 633 гражданам субсидируются жилищные расходы.

Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильём и принятого на постоянную работу на срок не менее двух лет.

Казахстанцы, воспользовавшиеся возможностью переселения в трудодефицитные регионы, отмечают положительные изменения в их жизни. Один из них Нурболат Мадиев. Он переехал из Кызылорды в Костанайскую область.

"В 2019 году я перебрался в Аулиекольский район вместе со своей будущей женой. Сейчас работаю в районной больнице массажистом. На работу устройлся через центр занятости. Всем доволен, все меры поддержки получил. Побольше бы таких программ", – отмечает переселенец.

Женился Нурболат Мадиев уже после переезда. Его супруга устроилась в районную больницу в женскую консультацию.

"Региональная квота приёма кандасов и переселенцев на 2023 год составляет 8 652 человека, из которых 1,9 тысячи предусмотрены для кандасов, а 6,7 тысячи – для переселенцев. В настоящее время министерством принята Концепция миграционной политики на 2023-2027 годы, которая пересматривает механизм внутреннего переселения в северные и центральные регионы, для реализации которого будут создаваться рабочие места и расширяться существующие бизнес-проекты. Кроме того, рассматривается возможность введения сертификатов мобильности, позволяющих гражданам, трудоустроенным на постоянную работу, получить финансовую помощь на приобретение жилья по новому месту жительства в размере до четырёх миллионов тенге. Реализуемые меры играют ключевую роль в решении проблем внутрирегиональной диспропорции расселения населения", – отметил и.о. председателя Комитета по миграции МТСЗН РК Ильяс Испанов.