  • 10 Мая, 22:36
  • BAIGENEWS

Склад с макулатурой загорелся в Костанайской области

Сегодня, 16:43
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:43
Сегодня, 16:43
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Фото: МЧС РК

В посёлке Мичурино Костанайской области произошёл пожар на территории склада с макулатурой. Огнеборцы вынесли пять газовых баллонов, предотвратив потенциальный взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Площадь пожара составила 1 400 квадратных метров.

"В процессе тушения пожара спасатели вынесли пять бытовых газовых баллонов объёмом 50 литров каждый. В 16:12 пожар ликвидирован. 
Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

Причина происшествия устанавливается.

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