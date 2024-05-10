Склад с макулатурой загорелся в Костанайской области
Сегодня, 16:43
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Сегодня, 16:43Сегодня, 16:43
260Фото: МЧС РК
В посёлке Мичурино Костанайской области произошёл пожар на территории склада с макулатурой. Огнеборцы вынесли пять газовых баллонов, предотвратив потенциальный взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Площадь пожара составила 1 400 квадратных метров.
"В процессе тушения пожара спасатели вынесли пять бытовых газовых баллонов объёмом 50 литров каждый. В 16:12 пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.
Причина происшествия устанавливается.
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