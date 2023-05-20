Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину

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Скандальное поведение латвийский теннисистки на супертурнире WTA 1000 в Риме обсуждают в Сети. Чемпионка "Ролан Гаррос-2017" Елена Остапенко покрыла нецензурной бранью свою соперницу — казахстанку Елену Рыбакину, передаёт BaigeNews.kz.

В Сети распростаняют видео, на котором тренер Рыбакиной Стефано Вуков рассказывает своей команде о том, что Остапенко обматерила его подопечную.

"Эй, она сказала тебе ш...а". Она сказала это прямо передо мной сейчас, когда Елена не видела. Я сказал ей, не беспокойся, мы поговорим об этом после", — заявил Вуков.

Предполагается, что Остапенко была недовольна тем, что по её просьбе не прервали игру из-за дождя, но сделали это позже, когда попросила Рыбакина.

Напомним, встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу казахстанки. Матч продлился 1 час 41 минуту, во втором сете пришлось делать паузу из-за дождя.

В финале соперницей Рыбакиной будет украинка Ангелина Калинина, которая победила россиянку Веронику Кудерметову со счётом 7:5, 5:7, 6:2.