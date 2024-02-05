Скальную тропу закрыли после падения камней в Актау

Камни обрушились на скальную тропу в Актау. Видео распространяется в социальных сетях. На кадрах видно, как большие валуны раздробили пешеходную дорожку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Скальная тропа - одна из популярных городских достопримечательностей. И ей активно пользуются как туристы, так и местные жители. В акимате заверили, что понимают опасность, но пока не определили организацию, которая будет обслуживать тропу. Конкурс обещают объявить в ближайшее время.

"В опасных участках везде есть таблички, где написано "Опасные участки". Мы данный вариант тоже рассмотрим, сетка там возможно будет, установим сетки", - сказал замруководителя отдела ЖКХ Актау Бахтияр Максатов.

Это не первый подобный случай на тропе. В ноябре 2020 года, огромный кусок скалы обрушился с большой высоты. Часть ступеней разрушило. В минувшем году камни едва не засыпали другой участок пешеходной зоны. Тогда над пещерой велись строительные работы, которые спровоцировали трещины.