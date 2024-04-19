Ситуация с паводками стабилизировалась в Костанайской области

МЧС Казахстана заявило о стабилизации паводковой ситуации в Костанайской области, передает BaigeNews.kz.

Режим ЧС продолжает действовать в Костанае, Аркалыке, а также в Амангельдинском, Джанкельдинском, Карасуском и Костанайском районах.

В области остаются подтопленными семь домов и 17 дворовых территорий. За время паводков спасено и эвакуировано 9 232 человека, в том числе 1810 детей.

"Психологи ДЧС Костанайской области активно работают с жителями, пострадавшими от паводков. Специалисты проводят индивидуальные и групповые консультации в пунктах эвакуации, особое внимание уделяя работе с детьми. В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 34 детей", — отметили в МЧС.

Откачано около 915 844 кубометров талой воды, уложено более 212 740 мешкотары и отсыпано 76 500 тонн инертных материалов.

Всего в регионе в борьбе с паводками задействовано 248 человек, 37 единиц техники, 21 единица мотопомп, два плавательных средства и 1 вертолет МИ-8. Спасатели ДЧС Костанайской области продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий паводков в СКО.

Ключи от новых квартир вручили семьям из В Аркалыка, пострадавшим от паводков. Всего поступило 27 заявлений от жителей сел Екидин и Кызылжулдыз, которые сообщили властям о своем желании переехать из села в город.