Пострадавшие от паводка жители Костанайской области получили ключи от новых квартир

В Аркалыке, который одним из первых в Костанайской области пережил сильное половодье, состоялось вручение ключей от новых квартир пострадавшим семьям, передаёт BaigeNews.kz.

Квартиры приобретены за счёт средств республиканского бюджета.

Всего поступило 27 заявления от жителей сёл Екидин и Кызылжулдыз, которые сообщили властям о своем желании переехать из села в город.

Трех- и четырехкомнатные квартиры сегодня получили сразу три многодетные семьи.

Аким области Кумар Аксакалов лично поздравил новос`лов, подарил им плазменные телевизоры и ковры, пожелав, тепла, уюта и большого семейного счастья на новом месте.

"По поручению главы государства в Костанайской области проводится большая работа по обеспечению безопасности граждан и решению проблем, связанных с компенсацией ущерба от паводка. Пусть в ваших семьях царит мир и покой, а невзгоды обходят стороной, - поздравил обладателей нового жилья глава региона. - Вместе мы пережили большую беду, вместе мы справились. Сейчас ситуация стабилизируется, работают комиссии по оценке ущерба, люди получают компенсацию и новое жилье. В числе первых получателей квартир и вы. Я очень этому рад. Рад, что вы приняли правильное решение и переехали в более безопасное и комфортное место".

Отец многодетной семьи, которая переехала в четырёхкомнатную квартиру, Багдат Тубеков рассказал о пережитом во время половодья:

"Когда 27 марта в дом в нашем селе Кызылжулдыз зашла вода, сразу стало понятно, что сильное течение не оставит дому шансов на спасение. Средств на постройку нового у нас нет. Живём вместе с родителями, воспитываем троих детей. Семья большая - семь человек. Женщин и детей я сразу отправил в город. Было страшно, что будет дальше? Кто поможет? Скот тоже утонул. Ведь в беде оказалось столько моих сограждан. Огромное спасибо президенту страны и акимату - не оставили нас один на один с горем, очень быстро были приняты меры. Детей устроили в СШ №5, предоставили все канцелярские товары, обеспечили обедами. Сразу же мы получили компенсацию в 100 тысяч тенге и единовременную помощь - 180 тысяч тенге. А сегодня моя семья въехала в большую четырёхкомнатную квартиру. С ремонтом и мебелью! Просто глазам не верю, что она наша. Мы счастливы!"

Владельцы квартиры в доме по улице Горбачева, 57 теперь называют себя аркалыкчанами, их дом в селе Екидин стихия также не пощадила. В семье Кенжетая Есмаганбетова семь человек.

"Наш родной дом, в котором я родился и рос, потом родилась и моя семья, родились дети смыло ночью в первый же день паводков. Вместе с домом погиб и скот, - рассказал новосёл. - Надо ли говорить, какой ужас мы пережили той страшной ночью. Никому не пожелаю. Кругом горе людское и не знаешь, откуда ждать помощи, пострадали сотни... Мы взяли документы, собрали троих детей и срочно эвакуировались. В первые же дни после трагедии мы ощутили помощь и заботу со стороны всех государственных органов. Двоих детей сразу отправили в оздоровительный лагерь в Алматы. Хочу выразить слова благодарности акимату района города, области и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за то, что так оперативно были приняты решения по пострадавшим. Что ещё важно, власти предоставили право выбора квартиры, мы сами нашли ту, которую хотелось, и эта трёхкомнатная квартира нам очень нравится".

Работа комиссии по оценке ущерба движимого и недвижимого имущества в регионе продолжается, на сегодня проведено обследование по 202 заявлениям.

В Аркалыке на выплату компенсаций пострадавшим от паводков всего поступило заявлений от 811 семей, на общую сумму 300 миллионов тенге.

637 семьям выплачена компенсация в размере 100 МРП (369 тысяч тенге), оставшимся 188 заявителям средства будут выплачены до конца недели после получения актов осмотра имущества мобильными группами.

В ходе проведённого техобследования 92 пострадавших строений выявлено, что 73 не подлежат восстановлению. 59 семей изъявили желание переехать в город, для них будут приобретены квартиры стоимостью до 15 миллионов тенге. Средства поступят из республиканского бюджета - это 405 миллионов тенге.

"Заключены договоры на покупку 27 квартир общей суммой 370 миллионов тенге, оплата производится после проведения оформительных процедур и будет произведена передача квартир в собственность пострадавших на безвозмездной основе", - сообщил аким Аркалыка Амирхан Асанов.

Благодаря поддержке государства жильё обрели 27 семей, состоящих из 151 человека, включая 55 детей.