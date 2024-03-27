Ситуация с паводками на железной дороге находится на ежедневном контроле - КТЖ

Свыше 670 потенциально опасных мест, расположенных вдоль железной дороги, взяты под особый контроль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

"Водоотводные сооружения, мосты, дамбы, плотины, водопропускные трубы, дренажные колодцы очищены от снега и льда. Организовано круглосуточное дежурство 45 противоразмывных поездов. Они необходимы для быстрого восстановления повреждённых железнодорожных путей и обеспечения безопасного пропуска поездов", - говорится в сообщении.

Проводится ежедневный мониторинг паводковой обстановки на станциях и перегонах, а также на участках пути, расположенных в непосредственной близости к рекам и водохранилищам.

