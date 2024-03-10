Синоптики предупредили жителей Алматы и Уральска

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 10 марта ожидаются только в двух городах Казахстана: в Алматы и Уральске, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на март. На 10 марта Синоптики "Казгидромета" объявили штормовое предупреждение в большинстве регионов страны. Из-за метели, дождя и опасности лавин закрыты трассы в четырёх областях.