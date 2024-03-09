Дождь, снег и туман: штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана

Синоптики "Казгидромета" объявили штормовое предупреждение в большинстве регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане 10 марта ожидаются временами осадки: дождь и снег, гололёд и туман. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер западный ночью в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Семее и Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидаются сильный дождь, гроза.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью снег, днем на севере, востоке области снег. На севере, юге, востоке области низовая метель, гололёд. Ночью и утром на северо-западе области туман. Ветер юго-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске временами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололёд.В Уральске гололёд. Ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области ожидаются ночью осадки, днём на севере, востоке снег и дождь. На севере, востоке области гололёд. Ветер юго-западный порывы 15-20, на юге, востоке области 25 м/с. В Павлодаре снег и дождь. Ветер юго-западный порывы 15-20, временами 23 м/с.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидается низовая метель. На севере, юге области туман. Днём на юге области гололёд. Ветер юго-западный днем на юге области 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью ожидаются осадки, днем на северо-западе, востоке области осадки (дождь, снег). Ожидается гололед. На севере, востоке области низовая метель. На западе, юге, востоке области туман. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области 15-20, порывы 25 м/с.

В Актюбинской области в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха, а также с продолжением интенсивного снеготаяния возможны подтопления талыми водами в Иргизском, Мугалжарском и Шалкарском районах.При интенсивном снеготоянии возможно угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в Иргизском,Мугалжарском и Шалкарском районах.