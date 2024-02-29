Прогноз погоды на март представили синоптики в Казахстане

Каким будет март в Казахстане, сообщили специалисты "Казгидромета". Согласно долгосрочному прогнозу, приход весны на большей части страны ожидается позже, чем в календарные сроки - во второй половине марта - начале апреля, передаёт BaigeNews.kz.

В южных регионах март начнётся с тёплых дней, но затем вновь вернутся холода со смешанными осадками. В конце первой декады в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях прогнозируется временами сильный дождь, а в горных районах юга, юго-востока РК возможен переход в мокрый снег.

В северных областях Казахстана март - ещё продолжение зимы. В течение месяца ожидается холодная погода со снегопадами, метелями, частыми гололёдными явлениями и туманами. Но в отдельные дни весна всё-таки будет напоминать о себе.

В первой декаде прогнозируется повышение температурного фона:

на северо-западе, севере, центре страны ночью от -5-17°С до -3-8°С, днём - от -1-7°С до -2+3°С;

на востоке страны ночью от -20-35°С до -3-13°С, днём - от -3-12°С до -2+5°С;

в южных и юго-западных регионах страны ночью от 0,-10°С до -3+5°С, днём - от 0,+7°С до +7+15°С, на крайнем юге - до +18°С.

В конце декады прогнозируется небольшой спад температуры воздуха.

Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха в северной половине ночью от -17-27°С до -3-13°С, днем от -7-12°С до -1-6°С; в южной половине ночью от 0,+10°С до -5-15°С, днем от +10+20°С до 0,+8°С.

По-весеннему тёплая погода установится в третьей декаде месяца, когда в дневные часы столбики термометров достигнут отметки в северной

половине РК ночью -5+3°С, днем +3+13°С, в южной - ночью +2+10°С, днём - +15+21°С.

В марте средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1° - на крайнем юге страны.

Количество осадков в марте прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы – в Восточно-Казахстанской, в восточной

половине области Абай, на востоке Павлодарской и области Жетiсу, на юге и востоке Алматинской области.