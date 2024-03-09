Метель, дождь и опасность лавин: закрыты трассы в четырёх регионах страны



"КазАвтоЖол" ввёл ограничения из-за непогоды на пяти дорогах республиканского значения в четырёх областях, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 22:00 9 марта закрыты трассы в ВКО, Карагандинской и Костанайской областях, а также в Улытау.



В Восточно-Казахстанской области для всех видов транспорта закрыта дорога:

"Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" от села Ушановское до города Алтай.

В Карагандинской области для всех видов автотранспорта закрыта одна дорога в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области:

"Кызылорда-Павлодар" от границы Улытауской области до посёлка Топар

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области закрыт один участок трассы:

"Жезказган-Петропавловск от границы Улытауской области до Аркалыка

В области Улытау из-за дождя при минусовой температуре и гололёда закрыты две автодороги:

"Жезказган-Петропавловск" от села Жезды до границы Костанайской области;

"Кызылорда-Павлодар" от Жезказгана до границы Карагандинской области.

Скопление транспорта на всех перечисленных участках отсутствует.



К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 350 единиц техники и 395 человек.