"Сил и средств достаточно": акимат СКО о второй волне паводков

О ситуации в Северо-Казахстанской области проинформировал заместитель акима региона Канат Дузелбаев, передает BaigeNews.kz.

В связи с приходом второй волны уровень воды на Сергеевском водохранилище повышается. В настоящее время перелив составляет 265 см. Ранее максимальный перелив составлял 425 см.

По словам заместителя акима Северо-Казахстанской области Каната Дузелбаева, сложная обстановка сохраняется в Кызылжарском районе и в Петропавловске. Произошли переливы в населенных пунктах Кызылжарского района и часть районов областного центра.

В Петропавловске затоплено 1626 домов, в Кызылжарском районе — 1212 домов.

"Сил и средств у нас достаточно. Кроме того, сегодня прибыли инженерные войска с плавучими понтонами для оказания помощи", — отметил заместитель акима СКО на брифинге в СЦК.

Сообщалось, что наводнение в Петропавловске пошло на убыль. По информации акимата, вторая волна паводков придет в область 20-х числах апреля.

В настоящее время большая вода охватила такие микрорайоны Петропавловска, как Подгора, Косогор, Заречный, Кожзавод, Лесхоз, села Прибрежное и Тепличное, аул Бесколь. От некоторых домов на поверхности видны лишь крыши. Подробности — в материале корреспондента BaigeNews.kz.