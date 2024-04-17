Наводнение в Петропавловске пошло на убыль

Началось снижение уровня воды на реке Есиль в районе города Петропавловск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат СКО.

"За сутки в Петропавловске уровень воды вырос всего на 8 сантиметров, с 1349 до 1357 сантиметров. Вечером началась тенденция снижения уровня воды на реке Есиль. Пока минус 1 сантиметр", – сообщает акимат области.

В СКО режим ЧС объявлен в шести районах. На сегодняшний день подтоплено более 2000 жилых домов, эвакуировано 10 345 человек. Волна паводка проходит по районам Кызылжар, Есиль, Шал акына и города Петропавловск.

В противопаводковых мероприятиях всего задействовано 5270 человек и 906 единиц техники. Ведется работа по восстановлению жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Создана комиссия по оценке и возмещению материального ущерба пострадавшим в результате стихийного бедствия.