Затопленный Петропавловск и пригородные сёла. Вид сверху

Микрорайоны Петропавловска и пригородные сёла не узнать. BaigeNews.kz решил показать своим читателям, как жилые массивы выглядят с высоты птичьего полёта сегодня.

Подгора, Косогор, Заречный, Кожзавод, Лесхоз, сёла Прибрежное и Тепличное, аул Бесколь... На улицы и во дворы зашла вода, а от некоторых домов на поверхности видны лишь крыши. Каждый владелец хочет воочию взглянуть на то, в каком состоянии сегодня находится его имущество и можно ли что-то ещё успеть спасти. Но пока вода не отступит, им приходится оставаться в неведении.

Почти неделю назад внезапно нахлынувшая огромным потоком вода отрезала от большой земли пригородного села Прибрежное. Здесь 1 800 жителей, но всего 450 остаются сегодня в деревне. Остальных эвакуировали в областной центр. С пятницы сельчане живут без света. Воду и продукты им подвозят из Петропавловска. Теперь сюда можно добраться только на лодках и вертолёте.

"Мой дом находится на окраине села. Наша улица полностью затоплена. По крыши. Всё пострадало, все посносило. Сараев нет. Там рядом с нами насыпной гредер, который укрепляли курсанты, наши местные ребята. Вода зашла со стороны баз. Всё затопило полностью. В пятницу я приехал с работы. До этого эвакуировали из дома технику электронную, животных. После 11 вечера началось. Я последний оставался дома, когда вода зашла. Практически по мебели всё осталось. Так и живём: света нет, Интернета нет, воду в магазине берём, у ребят есть скважины. Днем светло, ночью темно", - рассказал местный житель Александр Кочетков.

По словам старожилов села, подобного наводнения не было здесь никогда. Принявших решение остаться не пугает даже возможная вторая волна паводка. К ним на встречу прилетел аким области Гауез Нурмухамбетов. По его словам, первая волна половодья стала практически на уровень паводка семилетней давности, который признали самым масштабным.

"Воды в 2017 году в два раза меньше было. Тогда через Сергеевское водохранилище прошло 5 миллиардов 450 миллионов кубов воды. Но в этом году за 10 дней уже прошло 4 миллиарда. Спасибо вам, что мы строили вместе с вами дамбу, защищались как могли. На маловодье эти плотины защищали нас. Но сегодня большой поток воды. К сожалению, этих дамб даже не видно. Вода выше прошла. Она шла и поднимала большие глыбы льда, которые рушили на своём пути дамбы, железобетонные опоры. Урон, нанесённый паводком, государством будет возмещён. Те дома, которые не подлежат восстановлению, будут строиться. Сейчас отводим участки, изучаем варианты строительства. Где дом будет возможно восстановить – поможем с ремонтом", - заявил жителям глава региона.

Сельчане озвучили свои беспокойства и предложения. Среди которых и тот, что созданные комиссии будут оценивать ущерб только, когда вода уйдет. А значит могут быть недостаточно точны.

"Всё снимайте на фото и видео сейчас, чтобы потом показать комиссии. У неё есть приборы, которые измеряют промокание стен. Не переживайте. Даже если сутки вода простоит в доме - все равно следы останутся. Приборы все выявят", - успокоил жителей аким.

Комиссия по возмещению ущерба уже приступила к работе в регионе. Также началась выдача единовременных выплат в размере 100 МРП.

"Самое главное мы сохранили людей, самое главное мы сохранили тот скот, то поголовье, которое у них сегодня есть. Вопросы есть по электропитанию. Конечно, опоры находятся в воде. Мы сегодня не можем подступиться к ним. Но есть дизель генератор. Мы сейчас видим снижение воды от границ, от тех вешек, которые мы поставили. Ожидаем, что вторая волна придёт в 20-х числах апреля", - уточнил аким СКО.

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