Сигареты без акцизов на 3 млн долларов изъяли в Казахстане

В двух областях Казахстана пресекли канал сбыта более двух миллионов пачек безакцизных сигарет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области совместно с коллегами из области Абай провели широкомасштабную операцию.

4 декабря одновременно в двух регионах задержаны три грузовые автомашины, при осмотре которых обнаружены сигареты разных марок (более двух миллионов пачек) без акциза. При этом водители предоставили накладные на перевозку сантехники.

Специалистами департаментов госдоходов определена рыночная стоимость табачной продукции, которая превысила три миллиона долларов или 1,5 миллиарда тенге.

Собранные материалы передали в региональные департаменты службы экономических расследований. Начато досудебное расследование по статье 214 УК РК - "Незаконная предпринимательская деятельность".