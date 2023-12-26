Шыршагуль, Жанажыл и Акшакар: казахстанцы с редкими именами рассказали, чего ждут от Нового года

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане проживают люди с такими редкими именами как Ёлка, Шырша, Шыршагуль, Жанажыл, Акшакар, Акшакардиана, и даже Декабрь. В преддверии Нового года корреспондент BaigeNews.kz отыскал обладателей "новогодних" имен и узнал чего они ждут в 2024-м.

По информации Бюро нацстатистики в Казахстане проживает 38 человек с именем Ёлка, с написанием Елка – 27 человек. Имя Шырша носит только один казахстанец. Три человека названы именем Шыршагуль и один - с написанием Шыршагүл. Всего в стране 4 человека названы Жаңажыл и 9 с написанием Жанажыл. Трое - с именем Ақшақар (Снегурочка – Ред. ), пятеро - с написанием Акшакар. Единственный человек - с именем Акшакардиана. 7 человек названы Декабрем.

Акшакардиана

Мы побеседовали с жительницей Экибастуза Акшакардианой Туребаевой. Девушке 1 января исполнится 26 лет. Первую часть имени Акшакардиане дал дедушка, а вторую – родители.

"Я родилась, когда куранты уже пробили 12, и тогда дедушка решил, что я - Акшакар. Мама всегда хотела Диану, как принцесса. В ЗАГСе родители попросили записать двойное имя через дефис, но им отказали, сказав, что казахские имена пишутся слитно. Поэтому у меня такое длинное необычное имя", - говорит Акшакардиана Туребаева.

Фото из личного архива Акшакардианы Туребаевой.

Девушка рассказала, что она редко представляется полным именем, так как люди думают, что она называет фамилию.

"Если я понимаю, что с этим человеком мы в перспективе еще будем общаться, то называю полное имя. А если это короткое общение, всегда представляюсь просто - Диана", - отметила обладательница уникального имени.

По ее словам, необычное имя вызывает вопросы в поликлиниках, при обращении в учреждения, при совершении переводов через Kaspi. Люди удивляются и хотят узнать подробности.

Фото из личного архива Акшакардианы Туребаевой.

Она рассказала, что в семье и школьные друзья называли ее Диана. Уникальность своего имени она осознала в 16 лет при получении удостоверения личности и с того момента стала пользоваться полным именем. Поэтому студенческие друзья называют ее уже Акшакар.

"Мне нравится мое имя, его значение. Я думаю, оно мне подходит, - Снегурочка. К тому же я люблю Новый год, рада, что у меня день рождения в такой необычный день. Скорее всего, я единственный человек на планете с таким именем", - улыбается девушка.

Акшакардиана поделилась своими надеждами на будущий год.

"Хочу стать счастливой. Уходящий год был очень сложным. В планах - поступить в магистратуру. А еще мечтаю освоить фотографию. Мечтаю о фотоаппарате. Может быть, все сложится в новом году", - говорит девушка.

Акшакар

Астанчанке Акшакар Рустем 19 лет. Ее день рождения – 6 марта. Она рассказала о значении, вложенном в ее имя.

"Мой дедушка смотрел телевизор, там как раз шел мультфильм со Снегурочкой и в этот момент ему сообщили, что родилась я. Тогда дедушка решил назвать меня Акшакар, чтобы я была такая же красивая, как Снегурочка, а моя душа - такой же белоснежной, как у нее", - говорит Акшакар.

Фото из личного архива Акшакар Рустем.

По словам девушки, родные и друзья ласково называют ее Аконя и Снежок.

"Когда я представляюсь Акшакар, новые знакомые думают, что я шучу. А некоторые в ответ спрашивают, а где Дедушка Мороз?", - смеется девушка.

Акшакар рассказала, о чем она мечтает в новом году.

"У меня есть мечта – сделать маме крупный подарок. Кроме того, мечтаю, что мы соберемся большой компанией друзей, как прежде. Сейчас все в разных городах, а у тех, кто здесь, очень мало времени, поэтому давно не собирались", - говорит Акшакар.

Жанажыл

Жанажыл Кемелтаевой 33 года. Она проживает с семьей в селе Торгай Жангельдинского района Костанайской области. Жанажыл работает учителем по классу кобыз, сейчас – в декретном отпуске с третьим малышом.

"Имя мне дал папа. На самом деле я родилась 31 декабря, но дату рождения записали, как 1 января. Когда я при знакомстве называю имя, первая реакция людей – недоверие, думают, что шучу, но потом привыкают. Родные и подруги называют меня ласково Жако. Когда делаю перевод за такси, водители уточняют, действительно ли это мое настоящее имя", - рассказала Жанажыл.

По словам Жанажыл, она никогда не встречала своих тёзок. Также, она отметила, что имя ей напоминает об отце.

"Был период, когда я задумывалась о смене имени. Даже обращалась в центр обслуживания населения. Но меня отговорил брат. Он сказал, что не стоит менять имя, так как оно уникальное и это преимущество. Кроме того, мое имя – это память о нашем отце, который, к сожалению, уже ушел из жизни", - подчеркнула девушка.

Жанажыл рассказала, чего ждет от Нового года.

"Хочу, чтобы моя семья, дети были здоровы, для меня это - самое главное", - заключила обладательница редкого имени.

Материал подготовила Мансия Сакенова.