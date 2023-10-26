Шымкентцев отключили от газа из-за ДТП
26 Октября, 12:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
26 Октября, 12:3126 Октября, 12:31
396
Водитель Toyota врезался забор дома и повредил стойку газопровода в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Сообщается, что Toyota Highlander на большой скорости врезалась в Lexus LX 570. От удара Lexus отбросило на 100 метров, а Toyota Highlander отлетела на обочину, врезалась в забор жилого дома, снесла ящик с газовым счётчиком, сорвав трубы газопровода. Из-за этого подачу газа временно отключили.
Приехавшие на место врачи скорой помощи госпитализировали водителя Toyota.
Самое читаемое
- Анкара разрывает энергосотрудничество с Израилем
- Появились новые шокирующие подробности трагедии в Петропавловске
- Никаких Саке-Баке не будет: в Костанае прошли слушания по будущей АЭС
- Двойная переплата, качество, утильсбор– что пугает желающих купить авто казахстанцев
- Комфортная школа на берегу Иртыша: судоремонтный завод под угрозой закрытия в Павлодаре