Шымкентцев отключили от газа из-за ДТП

Водитель Toyota врезался забор дома и повредил стойку газопровода в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Сообщается, что Toyota Highlander на большой скорости врезалась в Lexus LX 570. От удара Lexus отбросило на 100 метров, а Toyota Highlander отлетела на обочину, врезалась в забор жилого дома, снесла ящик с газовым счётчиком, сорвав трубы газопровода. Из-за этого подачу газа временно отключили.

Приехавшие на место врачи скорой помощи госпитализировали водителя Toyota.