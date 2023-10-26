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Шымкентцев отключили от газа из-за ДТП

26 Октября, 12:31
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Шымкентцев отключили от газа из-за ДТП 26 Октября, 12:31
26 Октября, 12:31
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Водитель Toyota врезался забор дома и повредил стойку газопровода в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Сообщается, что Toyota Highlander на большой скорости врезалась в Lexus LX 570. От удара Lexus отбросило на 100 метров, а Toyota Highlander отлетела на обочину, врезалась в забор жилого дома, снесла ящик с газовым счётчиком, сорвав трубы газопровода. Из-за этого подачу газа временно отключили.

Приехавшие на место врачи скорой помощи госпитализировали водителя Toyota.

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