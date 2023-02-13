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Шымкентские врачи провели сложную операцию пациентке из Таджикистана
Во время пятичасовой операции нейрохирурги удалили женщине гиперваскуляризированную опухоль головного мозга с помощью хирургического операционного микроскопа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
68-летней пациентке из Таджикистана нейрохирурги Шымкентской городской клинической больницы №1, провели сложную операцию по удалению опухоли головного мозга.
Врачи удалили пациентке опухоль, которая росла среди скоплений сосудов головного мозга, с помощью хирургического операционного микроскопа. По словам врачей, операция прошла успешно. Состояние пациента из ближнего зарубежья удовлетворительное, она переведена в палату.
"До операции у меня были постоянные судороги. Спасибо доктору. Он доктор от Бога. Благодарим его. До последнего дыхания буду молить Бога, чтобы у него все хорошо было", — говорит пациентка Зухра Азаматова.
Опухоль головного мозга пациентки была расположена в жизненно важном месте головного мозга и прорастала среди скоплений сосудов. Если эта область была бы повреждена, то пациентку скорее всего парализовало или она скончалась — говорят врачи. Сложная операция была проведена в городской клинической больнице № 1 командой квалифицированных врачей во главе с Еркином Медетовым.
"Во время первой операции опухоль была не только частично удалена, но и покрыта мышцами, в нашей больнице есть искусственные мозговые оболочки. С помощью этих мозговых оболочек мы сшили искусственную мозговую оболочку, отделив предыдущую сшитую мышцу от мозга", - рассказывает доктор PhD, руководитель нейроинсультной службы городской клинической больницы №1 Еркин Медетов.
Операцию пациентке из Таджикистана провели на платной основе. За последний год в городской клинической больнице №1 были прооперированы 8 пациентов из-за рубежа.
"В целях развития медицинского туризма проводится большая работа. Квалифицированные специалисты нашей больницы проводят операции на платной основе у пациентов из-за рубежа. На вырученные от операции деньги закупаем необходимое оборудование для больницы", — говорит главный врач Городской клинической больницы №1 Абылай Донбай.
Спрос на высоко специализированные операции среди пациентов, прибывающих из-за рубежа, растет. Помимо оказания медицинской помощи иностранным больным в нашем городе, шымкентские нейрохирурги проводят мастер-классы, с выездом в лечебные учреждения других стран.
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