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pixabay.com Сегодня, 00:33
253
Сегодня, 00:33
253
Фото: pixabay.com

Штраф за сорванные ветви вербы прокомментировали специалисты

Предупреждение казахстанцам о штрафе за сорванные ветви вербы прокомментировали в управлении природных ресурсов и природопользования СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Перед празднованием Вербного воскресенья граждан предупредили, что за один пучок сорванных ветвей вербы предусмотрен штраф в размере около 345 тенге.

В управлении природных ресурсов и природопользования СКО поспешили успокоить жителей региона — наказывать будут в случае превышения установленного лимита. 

"Согласно норм сбора, утверждённых решением областного маслихата, предусмотрен безвозмездный сбор для собственных нужд на одно физическое лицо до 10 килограммов листьев, стеблей и побегов. Сбор должен осуществляться разумно без нанесения ущерба растениям и окружающей среде", — пояснили в пресс-службе ведомства.

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Сегодня, 00:33
253
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