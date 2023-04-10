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Штраф за сорванные ветви вербы прокомментировали специалисты
Предупреждение казахстанцам о штрафе за сорванные ветви вербы прокомментировали в управлении природных ресурсов и природопользования СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Перед празднованием Вербного воскресенья граждан предупредили, что за один пучок сорванных ветвей вербы предусмотрен штраф в размере около 345 тенге.
В управлении природных ресурсов и природопользования СКО поспешили успокоить жителей региона — наказывать будут в случае превышения установленного лимита.
"Согласно норм сбора, утверждённых решением областного маслихата, предусмотрен безвозмездный сбор для собственных нужд на одно физическое лицо до 10 килограммов листьев, стеблей и побегов. Сбор должен осуществляться разумно без нанесения ущерба растениям и окружающей среде", — пояснили в пресс-службе ведомства.
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