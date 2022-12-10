Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах Казахстана

Фото: kazlenta.kz

"Казгидромет" объявил штормовое предуреждение на 11 декабря в пяти областях страны, передаёт BaigeNews.kz

11-13 декабря на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах низовая метель. Ветер северо-восточный на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области — порывы 15-20 метров в секунду.

Утром и днём в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области — ветер юго-восточный, на западе, юге области 15-20 метров в секунду.

На севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе области порывы 15-20 метров в секунду.



Синоптики отмечают, что на севере, востоке, юге и юго-востоке страны ожидается снег. На западе, северо-западе и в центре РК ожидается погода без осадков. На юге, юго-востоке, востоке, севере усиление ветра, на севере, востоке, юге – низовая метель, на северо-западе, юге, юго-востоке страны – туман.