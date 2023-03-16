Шестилетний ребенок утонул в Атырауской области

Трагедия произошла в селе Бирлик Курмангазинского района, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС Атырауской области, во время игры один из детей 2016 года рождения упал в яму на месте раскопок канала. Пытаясь его спасти, за ним прыгнул старший брат 2013 года рождения. Другие дети побежали звать на помощь.