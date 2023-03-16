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рixabay Вчера, 23:19
211
Вчера, 23:19
211
Фото: рixabay

Шестилетний ребенок утонул в Атырауской области

Трагедия произошла в селе Бирлик Курмангазинского района, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС Атырауской области, во время игры один из детей 2016 года рождения упал в яму на месте раскопок канала. Пытаясь его спасти, за ним прыгнул старший брат 2013 года рождения. Другие дети побежали звать на помощь.

Прибежавшие взрослые достали детей из воды, к сожалению, младший из братьев скончался на месте происшествия. Второй ребенок был доставлен в районную больницу, его состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей, - сообщили в ДЧС.

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#утонул #ребенок #ДЧС
BaigeNews.kz
Вчера, 23:19
211
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