Шесть человек осудили за разжигание розни в Казахстане с начала года

Фото: russia-armenia.info

Количество уголовных правонарушений по разжиганию розни в Казахстане увеличилось сразу на 44 процента за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

"По итогам первого квартала текущего года в стране зарегистрировали 23 правонарушения по статье "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" - на 43,8 процента больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Для сравнения: за весь 2022 год (январь–декабрь) количество правонарушений в секторе составляло лишь 46 случаев - на 20,7 процента меньше, чем годом ранее.

Подобные правонарушения в первом квартале текущего года регистрировались только в 12 из 20 регионов страны. Больше всего правонарушений зарегистрировали в Акмолинской и Туркестанской областях, а также в Алматы: по три случая в каждом из регионов.

В то же время за все двенадцать месяцев 2022 года правонарушения в сфере разжигания розни фиксировались лишь в 15 из 20 регионов Казахстана. Возглавлял негативный рейтинг Алматы: восемь случаев, против трёх случаев годом ранее. Следом шли Акмолинская область и Шымкент: шесть и пять случаев соответственно.