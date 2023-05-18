Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Шесть человек осудили за разжигание розни в Казахстане с начала года
russia-armenia.info Сегодня, 11:51
118
Сегодня, 11:51
118
Фото: russia-armenia.info

Шесть человек осудили за разжигание розни в Казахстане с начала года

Количество уголовных правонарушений по разжиганию розни в Казахстане увеличилось сразу на 44 процента за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

"По итогам первого квартала текущего года в стране зарегистрировали 23 правонарушения по статье "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" - на 43,8 процента больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Для сравнения: за весь 2022 год (январь–декабрь) количество правонарушений в секторе составляло лишь 46 случаев - на 20,7 процента меньше, чем годом ранее.

Подобные правонарушения в первом квартале текущего года регистрировались только в 12 из 20 регионов страны. Больше всего правонарушений зарегистрировали в Акмолинской и Туркестанской областях, а также в Алматы: по три случая в каждом из регионов.

В то же время за все двенадцать месяцев 2022 года правонарушения в сфере разжигания розни фиксировались лишь в 15 из 20 регионов Казахстана. Возглавлял негативный рейтинг Алматы: восемь случаев, против трёх случаев годом ранее. Следом шли Акмолинская область и Шымкент: шесть и пять случаев соответственно.

"С начала года за возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни в РК было осуждено шесть человек, против трёх человек годом ранее. Из них четыре человека на момент вынесения приговора были в возрасте 30–39 лет, по одному человеку - в возрасте 18–20 и 40–49 лет. 5 человек имели среднее образование, один человек - высшее. Пять человек из числа осуждённых были не работающими и не учащимися трудоспособными лицами", - заключили аналитики.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:51
118
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх