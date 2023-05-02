Сервис eDensaulyq предоставит казахстанцам информацию о донорстве, медотводе и госпитализации - Минздрав

Фото: СЦК

Вице-министр здравоохранения Бейбут Есенбаев рассказал о запуске сервиса eDensaulyq в мобильном приложении eGov Mobile, передает BaigeNews.kz. Он содержит в себе расширенную информацию по статусу донорства, электронным рецептам, медицинским отводам, по учету беременных и диспансеризации, госпитализации, результатам лабораторных исследований и больничным листам.

По словам замглавы минздрава, сервис еDensaulyq в eGov Mobile позволяет гражданам увидеть перечень оказанных услуг и обратиться в Фонд социального медицинского страхования в случае обнаружения приписки.

"Здесь министерством будет внедрен механизм подтверждения факта получения медицинской услуги гражданином (биометрия пациента, QR-код, SMS – подтверждение), что позволит повысить прозрачность оказания медицинской помощи, получить оценку удовлетворенности пациента", - сообщил Есенбаев.

Кроме того, в целях снижения нагрузки на медицинского работника будет реализован принцип "одного окна", что предполагает исключение дублирования ввода данных медицинскими работниками во множество информационных систем. В этом направлении также будут внедрены механизмы предподготовки врачебного приема посредством предварительного опроса пациента средним медицинским работником на основе чек-листа. Вместе с тем, планируется делегирование младшему медицинскому персоналу функций по вводу данных в МИС (медицинские информационные системы).

В числе активно внедряемых новшеств вице-министр назвал такие решения, как запуск единого классификатора лекарственных средств и медицинских изделий, реализация сервиса обмена клиническими данными между медицинскими организациями, оптимизация процесса выдачи больничных листов и справок, совершенствование платежных систем в части проведения оплаты за оказанные медицинские услуги.