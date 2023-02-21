Серийный педофил получил пожизненный срок в Жетысу

Фото: pixabay.com

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу признал жителя региона виновным в совершении серии тяжких преступлений: убийств и насильственных действий сексуального характера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Уголовное дело рассматривалось по фактам "изнасилования и убийства несовершеннолетней", имевших место в июле 2022 года (пункты 10 и 14 части 2 статьи 99, пункт 1 части 3-1 статьи 120 УК РК).

Согласно материалам дела, подсудимый А. совершил изнасилование несовершеннолетней и, испугавшись наказания за содеянное, вывез потерпевшую на автомобиле к заброшенной фазенде на окраине села. После этого он вывел девушку на улицу и убил её.

"Он нанёс ей два удара ножом в область левой части груди и один удар со спины грудной клетки. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Далее, чтобы скрыть свои преступления и вещественные доказательства, подсудимый А., выкопав яму возле фазенды, сжёг в ней тело потерпевшей, закопал и скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

Суд учёл смягчающие обстоятельства дела в виде двух малолетних детей у мужчины, но признал А. виновным в совершении указанных уголовных правонарушений. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.