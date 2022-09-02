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kapital.kz Сегодня, 11:52
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Фото: kapital.kz

Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра

Серика Жумангарина утвердили на должности вице-премьера и главы Минторговли, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ № 1".

"Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в сообщении. 

Ранее он был исполняющим обязанности заместителя премьер-министра и министра торговли и интеграции.

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#назначение #Серик Жумангарин
Сегодня, 11:52
67
Журналист

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