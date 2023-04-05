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inbusiness.kz Сегодня, 14:07
230
Сегодня, 14:07
230
Фото: inbusiness.kz

Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ

Бывший начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев мог сбежать в Кыргызстан в обход таможенным пунктам через горы. Такое предположение высказал директор Погранслужбы Ерлан Алдажуманов, передает BaigeNews.kz. Он отметил, что на границе Казахстана с Кыргызстаном есть неохраняемые участки. 

"Вы должны понимать, что государственная граница Казахстана с Кыргызстаном составляет 1257 километров. На алматинском направлении у нас горный массив. При желании и отсутствии на данном направлении технических средств охраны государственной границы есть возможность пересечь границу. Чтобы точно установить, возможно ли это или нет, проводится проверка", - сообщил Алдажуманов.

Напомним, 3 апреля стало известно, что экс-начальник департамента полиции Алматинской области, над которым шел суд, сбежал из Казахстана. Его объявили в международный розыск.  

Серика Кудебаева обвиняют в бездействии во время январских событий. По версии следствия, во время погромов 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.

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Сегодня, 14:07
230
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