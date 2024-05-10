Сербия выделила миллион евро для восстановления пострадавшего от паводков жилья в Казахстане
Сегодня, 19:16
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Сегодня, 19:16Сегодня, 19:16
194Фото: baigenews.kz
На счёт фонда "Қазақстан халқына" поступил миллион евро от правительства Сербии для строительства домов в регионах, пострадавших от паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на СЦК.
Решение является символом долгосрочного партнёрства и дружбы между двумя странами.
"Этот вклад подчёркивает уровень солидарности и отражает растущее доверие зарубежных доноров к нашей деятельности, прозрачности при распределении помощи", - отметил председатель правления фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев.
По состоянию на 10 мая, собрано 5,3 миллиарда тенге дополнительно к 10 миллиардам, выделенным фондом для строительства жилья, разрушенного стихией.
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