Сенсации не случилось: Казахстан проиграл Дании в матче отбора Евро-2024 по футболу

Сборная Казахстана потерпела поражение в одном из решающих матчей отбора Евро-2024 по футболу. Команда Магомеда Адиева проиграла датчанам на выезде, хотя имела шансы отнять у них очки, как и в домашнем матче, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

С первых минут гости играли высоко и моментами подлавливали соперника, но преимущество все время было у хозяев. Ближе к перерыву Бактиер Зайнутдинов потерял соперника в штрафной и после скидки Йонас Винн расстрелял дальний угол ворот Игоря Шацкого, а в компенсированное время оборона казахстанцев рассыпалась, и Роберт Сков без проблем в упор расстрелял цель.

На второй тайм вышли Ян Вороговский и Асхат Тагыберген, но в моменте это сильно не помогло, почти сразу Сков реализовал выход один на один. Далее Вороговский отыграл один гол, откликнувшись в штрафной на передачу Багдата Каирова вдоль ворот. Каиров еще успел пробить опасно в падении в упор, однако по цели не попал. Итог встречи — 3:1.

После седьмого тура Словения и Дания уходят в отрыв — по 16 очков. У Финляндии и Казахстана по 12 баллов.

17 октября в 22:00 Казахстан встретится с Финляндией в Хельсинки. В ноябре будет домашний матч с Сан-Марино и выезд в Словению.

Напомним, болельщики сборной Дании в соцсетях пророчили разгром Казахстана, заявляя, что Дания на этот раз должна взять реванш, ведь команды Казахстана и Дании на отборе Евро-2024 уже встречались в Астане. Матч завершился сенсацией: казахстанские футболисты победили со счётом 3:2.