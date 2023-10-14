Фанаты сборной Дании по футболу ждут разгрома Казахстана

Болельщики сборной Дании в комментариях на странице национальной команды в Instagram делятся ожиданиями от матча с Казахстаном в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Докажите, что вы — Дания", "Вперёд, парни!", "Время мести", "Сегодня мы возьмём реванш", "Мы победим 4:0", "Сегодня вечером обязательно нужно брать три очка", "Нужно приложить на 1000% больше усилий, чем в последних нескольких матчах. Нужно агрессивно и неустанно оказывать давление и диктовать игру в атаке. Мы не можем себе позволить не взять три очка", "Дания выиграет 2:1, голы забьют Винд и Хейлунд", "Мы готовы взять реванш", "Нужно работать, чтобы победить в этот раз", "Мы лучше, и мы победим".

Между тем, главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Юльманн оценил игру сборной Казахстана.

"Недооценка сборной Казахстана? Признаки их хорошей игры были еще до того, как мы начали квалификацию. Они играют с большим оптимизмом, когда получают возможности. Там в это верят и делают это серьёзно. Они бьют из-за пределов штрафной, а когда выходят на половину поля соперника, нападают четырьмя-пятью игроками. Неслучайно у них есть свои моменты в матчах и они находятся там, где они есть. Надеюсь, нас ждёт действительно хороший матч. Мы должны играть с жаром, искрой, желанием играть и интенсивностью", — цитирует Юльманна Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Накануне сборная Казахстана по футболу провела предматчевую тренировку в Копенгагене.

Напомним, игра состоится в ночь с 14 на 15 октября в 00:45 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна на телеканале Qazsport.

Команды Казахстана и Дании на отборе Евро-2024 уже встречались в Астане. Матч завершился сенсацией: казахстанские футболисты победили со счётом 3:2.