Казахстан сенсационно обыграл Данию: что пишут зарубежные СМИ и пророчат эксперты

Фото: kff.kz

Сборная Казахстана сенсационно обыграла команду Дании в квалификации Евро-2024. Матч в группе H состоялся на "Астана Арене" и завершился со счётом 3:2. По ходу игры гости вели с преимуществом в два мяча.

Подробнее о лучшем матче в истории сборной РК читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Фото: КФФ

Исторический матч

Сборная Дании уже в первом тайме забила два безответных мяча. На 21-ой минуте счёт открыл 20-летний Расмус Хойлунд, спустя 15 минут ему удалось оформить дубль.

Во втором тайме казахстанцам удалось переломить ситуацию. Бахтиёр Зайнутдинов на 73-й минуте реализовал пенальти. На 86-й минуте отличился Асхат Тагыберген. На 89-й мяч в ворота датчат отправил Абат Аймбетов.

Матч посетили почти 28 тысяч болельщиков.

Победа сборной Казахстана, занимающей 115-е место в рейтинге УЕФА, стала первой над командой из первой двадцатки рейтинга. Дания занимает 19-ю строчку.

Фото: КФФ

Что пишут о матче в Астане зарубежные СМИ

Победа сборной Казахстана вызвала большую реакцию в зарубежных СМИ.

"Казахстан забил дважды с опозданием, отыграв два гола и ошеломив Данию в отборочном матче Евро-2024. Расмус Хойлунд, оформивший в четверг хет-трик в ворота сборной Финляндии, забил дважды в первом тайме, и датчане взяли мяч под контроль. Бахтиёр Зайнутдинов реализовал пенальти на 73-й минуте. Затем Асхат Тагыберген и Абат Аймбетов забили два гола за три минуты и вывели Казахстан вперёд за минуту до конца основного времени. Аймбетов был удалён с поля в добавленное время за второе нарушение, подлежащее наказанию, но Казахстан удержался, одержав впечатляющую победу над командой, которая играла на прошлогоднем чемпионате мира", - пишет BCC.

Фото: КФФ

Впечатлены матчем Казахстан – Дания и в Германии.

“Казахстан продемонстрировал настоящие качества камбэка против Дании и сенсационно разгромил фаворитов со счётом 3:2 после проигрыша 2:0. Очередного выступления Хейлунда в первом туре датчанам в Астане оказалось мало”, - пишет немецкое издание Kicker.

Норвежское СМИ Norske VG вспоминает, когда Дания в последний раз проигрывала матч в квалификации на чемпионат мира. Это случилось в ноябре 2021 года против Шотландии.

“До этого они не проигрывали в квалификации на чемпионат Европы или чемпионат мира с октября 2016 года - Черногории. Это также первый случай, когда Дания проиграла важную игру, в которой они вели с разницей в два гола".

В Швеции назвали поражение Дании от Казахстана самым большим сюрпризом в квалификации на Евро.

“У Казахстана сейчас уже столько же очков в отборочных матчах чемпионата Европы, сколько было, когда завершились отборочные на ЧМ-2022. Тогда Казахстан занял последнее место в отборочной группе, набрав всего три очка в восьми играх”, - пишет Aftonbladet.

The Guardian отметил значимую победу сборной Казахстана.

“Бахтиёр Зайнутдинов реализовал пенальти после фола Йонаса Винда на 73-й минуте, чтобы дать хозяевам надежду. Но казалось, что Дания удержится. Асхат Тагыберген затем сравнял счёт на 86-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади. Абат Аймбетов головой за одну минуту до конца основного времени завершил камбэк за команду, занимающую 115-е место в мире".

Фото: КФФ

"Надеюсь, что Казахстан сыграет на чемпионате Европы" - Роман Нагучев о результатах матча

Известный российский комментатор Роман Нагучев отметил, предпосылки того, что счёт матча поменяется в конце встречи, не было.

“Впечатления от игры простые – 70 минут на поле была одна команда, которая играла очень хорошо, организованно, и, в принципе, могла забить и больше. Я обратил внимание на то, что в первом тайме угловые подавала только сборная Казахстана. Она нанесла больше ударов в створ ворот. Голы, забитые сборной Казахстана, были результатом простых ошибок. Дания - высококлассная команда, они тут же понимают, где тонко, и там и рвут. Собственно, это и произошло. Но предпосылки, что 0:2 превратятся в 3:2, причем за короткий промежуток времени – не было. И единственное, что, наверное, отличает эту сборную Казахстана от любой другой – это то, что ей нельзя давать повода показать свою слабость или хотя бы немного позволить усомниться в своей игре. Иначе быть беде. Датчане, на самом деле, не поняли, что игра изменилась. А сборная Казахстана очень куражная команда. Особенно при Магомеде Адиеве. Он в Лиге наций показал, что знает, как менять свою команду и как её построить в неудачных матчах. И в этом отборочном турнире мы снова можем говорить, что куражный Казахстан – это очень и очень опасный соперник", - сказал Нагучев в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz.

Российский комментатор выделили несколько причин, по которым сборной Дании не удалось удержать счёт.

"Сборная Казахстана выиграла за счёт того, что в какой-то момент датчане уверились в своей победе. Но здесь было несколько факторов. Во - первых, сборная Казахстана очень хорошо знает себя. Потому что команда уже несколько лет играет в одном и том же составе. Второе - поле стадиона, на котором проходил матч. Они лучше его знают, чем датчане, играющие на искусственном газоне крайне редко. Сборная Казахстана била издали, хотя попытки были вначале неудачными. И в итоге дальним ударом, приноровившись к этим обстоятельствам, забили. Плюс ко всему этому - во втором тайме сборная вгрызалась в каждую возможность, и датчане были к этому не готовы. Они закончили игру на 65-70 минуте, а Казахстан только начал. И я думаю, то, что соперник уже уверовал в свою победу, а играть еще 20 минут, повлияло на это. Я думаю, что это очень опасный коктейль и сборная Казахстана понимала, как его приготовить".

Роман Нагучев назвал футболистов, которые впечатлили его своей игрок. Это Рамазан Оразов и Асхат Тагыберген.

"Один из моих любимых игроков сборной – это Рамазан Оразов. Очень техничный футболист. Мне понравилось, как он играл. Может быть, он не был супер заметен вчера, как в предыдущих матчах. Но всё же он очень крутой игрок и в прошедшем матче старался. И Асхат. Это настоящий капитан... И то, как в концовке играла сборная - его непосредственная заслуга. Очевидно, он нашел слова и своим примером подал сигнал команде".

Фото: КФФ

По мнению комментатора, в группе H все команды равны, и можно ожидать самых интересных развязок.

“Учитывая то, что самый яркий фаворит - сборная Дании проиграла, а всё друг у друга могут выиграть, нас ждёт сильная заруба до последнего тура за право выйти на чемпионат Европы. И будет очень интересно, если сборная Дании не займет первое место. Команды в группе примерно равные по своим возможностям. Если Дания проигрывает в Казахстане, то может произойти всё что угодно. Я жду невероятной развязки. И надеюсь, что сборная Казахстана впервые сыграет на чемпионате Европы. Ведь все остальные соперники по группе, за исключением Сан-Марино, на чемпионате Европе уже играли. А Казахстан пока ещё нет".

Фото: КФФ