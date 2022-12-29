Сенат назначил судей Конституционного Суда

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Сенат назначил трёх судей Конституционного суда Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с Конституцией каждая палата парламента самостоятельно назначает на должность трёх судей Конституционного суда. Кандидатуры выдвигаются председателем палаты. В этой связи от сената на должность судей Конституционного суда предлагаю Сарсембаева Ерлана Жаксылыковича, Ескендырова Асан Кайроллаевича и Кыдырбаеву Айгуль Куанышпаевну", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании.

Депутаты кандидатуры одобрили.

Конституционный суд начнёт работать в Казахстане с 1 января 2023 года. Его председателем назначена Эльвира Азимова.

Напомним, обращение гражданин в Конституционный суд возможно, если:

оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применён судом либо непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием гражданина, и по делу вынесен судебный акт, вступивший в законную силу;

обращение подано в срок не позднее одного года после принятия вышеуказанного судебного акта.

Помимо граждан, правом обращения в Конституционный суд теперь обладают также генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека. Правовое положение и организация деятельности уполномоченного определяются конституционным законом. В данном ключе принятый Конституционный закон направлен на дальнейшее усиление правового статуса уполномоченного и закрепление гарантий независимости его деятельности.