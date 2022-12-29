Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда

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Председателем Конституционного суда назначена Эльвира Азимова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

"Назначить Азимову Эльвиру Абилхасимовну Председателем Конституционного Суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года", - говорится в указе президента.

Эльвира Азимова родилась в 1973 году в городе Джамбул. В 1996 году окончила международный Казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави с присвоением квалификации – юрист международник.

Трудовую деятельность начала в 1996 году в министерстве юстиции Республики Казахстан.

С 1996 по 1999 годы работала ведущим, главным консультантом управления международного правового обеспечения.

С 1999 по 2005 годы работала заместителем начальника, начальником управлений департаментов законодательства, международного права и протокола.

С 2005 по 2010 годы занимала должности директора департаментов подзаконных актов и международного права, защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы.

С 2010 по 2013 годы работала директором департамента экспертизы международных договоров министерства юстиции Республики Казахстан.

В 2013 году была назначена на должность вице-министра юстиции. А в сентября 2019 была избрана на должность уполномоченного по правам человека в Казахстане.